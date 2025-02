Focal lance une ligne de monitoring conçue pour les professionnels les plus exigeants. Déclinée en modèles UM 112 et UM 212, cette gamme combine 40 ans de recherche en acoustique et 20 ans d’expertise en monitoring avec des technologies exclusives. Résultat : une précision sonore exceptionnelle, même à fort volume, idéale pour l’enregistrement, le mixage et le mastering.