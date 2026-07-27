Galileo SoftNel est un projecteur permettant une modulation continue et instantanée des ombres sur un axe optique. Il repose sur deux moteurs LED de 200 W, une source Fresnel et un anneau de lumière douce fonctionnant indépendamment tout en produisant un faisceau aligné. Les ombres peuvent être ajustées de contours nets à une diffusion homogène avec une surpervision en temps réel. Le système permet des installations plus rapides et réduit le nombre de projecteurs nécessaires. Il est contrôlé en DMX de 0 à 100 % avec une gradation fluide, et la température de couleur est réglable de 2 800 K à 6 600 K, avec un indice de rendu des couleurs supérieur à 95.