L’enceinte principale SAM 8380A vient compléter la gamme des monitors principaux. Conçue pour offrir une image sonore précise et une reproduction neutre, la 8380A est le choix naturel pour les applications à niveau de pression acoustique élevé dans les cabines de taille moyenne, notamment les studios d’enregistrement, de mixage et de mastering professionnels, ainsi que les environnements hi-fi haut de gamme. C’est une enceinte trois voies équipée d’un woofer de 15’’ et de la technologie MDC (Minimum Diffraction Coaxial) brevetée mondialement par Genelec pour les médiums-aigus. La 8380A offre une dynamique exceptionnelle, un niveau SPL élevé et un bruit propre extrêmement faible.