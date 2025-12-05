sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

Genelec 8380A

5 Déc 2025 | News Son

408 sonomag news Genelec 8380A

L’enceinte principale SAM 8380A vient compléter la gamme des monitors principaux. Conçue pour offrir une image sonore précise et une reproduction neutre, la 8380A est le choix naturel pour les applications à niveau de pression acoustique élevé dans les cabines de taille moyenne, notamment les studios d’enregistrement, de mixage et de mastering professionnels, ainsi que les environnements hi-fi haut de gamme. C’est une enceinte trois voies équipée d’un woofer de 15’’ et de la technologie MDC (Minimum Diffraction Coaxial) brevetée mondialement par Genelec pour les médiums-aigus. La 8380A offre une dynamique exceptionnelle, un niveau SPL élevé et un bruit propre extrêmement faible.

Abonnez-vous

et accédez à l’ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...