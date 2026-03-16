La GT 8 est une enceinte point source compacte destinée à la sonorisation professionnelle. Elle intègre deux woofers néodyme de 8’’ disposés de manière symétrique et un moteur de compression néodyme à dôme titane de 3’’. La réponse en fréquence annoncée s’étend de 50 Hz à 20 kHz pour un niveau de pression acoustique maximal de 137 dB SPL. Le guide d’ondes TRW offre une directivité constante de 110° x 50° et peut être orienté sans outil grâce à un système de fixation magnétique. Le coffret est réalisé en contreplaqué marin avec un revêtement polyuré. L’enceinte est compatible avec les amplificateurs XPS 16K, avec la possibilité de raccorder jusqu’à trois enceintes par canal.