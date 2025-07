HEDD Audio présente les moniteurs actifs Type 05 A-Core et Type 07 A-Core, des déclinaisons de la série Mk2. Ces modèles conservent les composants clés de la série, comme le tweeter AMT, le woofer, le caisson et l’amplificateur, mais remplacent le DSP par un filtrage analogique, garantissant une approche purement analogique sans latence. Pensés pour les utilisateurs disposant de systèmes de calibration externes, ils intègrent des entrées XLR, jack et RCA. Fabriqués à Berlin, ils offrent une qualité professionnelle, cinq ans de garantie et une compatibilité avec les supports Mk2. Sans DSP, ils restent plus abordables, tout en préservant des performances sonores haut de gamme.