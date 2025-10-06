Inspiré des consoles Studer, l’EQ169+ est un égaliseur monocanal haut de gamme, basé sur la topologie des circuits de la 169, enrichi de fonctions modernes et de performances dignes du mastering, sans pour autant sacrifier la musicalité. Il propose des sélecteurs rotatifs 11 positions, un filtre coupe-bas à faible résonance, deux plateaux (grave à 20/60 Hz, aigu à 20/35 kHz) et deux bandes de présence semi-paramétriques couvrant 22 fréquences. Trois modes de plage de gain sont disponibles (Original, Master, Hybrid), offrant davantage de flexibilité. L’EQ169+ est fabriqué à la main, dans l’atelier lyonnais de HLABS.