Pionnier de la musique électronique depuis plus de quarante ans, Joachim Garraud dévoile I Love My DJ Life, un ouvrage collector qui retrace l’ensemble de son parcours, de ses débuts en disco-mobile à ses collaborations internationales avec David Guetta ou Jean-Michel Jarre. Il propose dans son ouvrage une ouverture sur ses archives personnelles avec son témoignage sur l’évolution du métier de DJ, de la radio pirate aux plus grands festivals de la planète.

Afin d’offrir une immersion totale, le livre intègre plus de 450 QR codes donnant accès à des vidéos exclusives, des enregistrements audio, des photos et documents jamais dévoilés. Le lecteur peut ainsi écouter, voir et revivre chaque étape de cette carrière hors norme, comme s’il consultait à la fois une autobiographie, un journal de bord, un musée interactif et une anthologie sonore de la musique électronique.

Tiré à 500 exemplaires numérotés, l’ouvrage revient sur les moments clés qui ont façonné la scène électro : la radio Maxximum, les années Guetta, la création du premier podcast de France Zemixx, des coulisses de la Love Parade à la Technoparade, le festival Inox Park ou encore le développement d’une table de mixage Pioneer devenue une référence mondiale. Quatre décennies sur l’évolution du métier de DJ regroupées dans 528 pages illustrées en grand format avec au total plus de 70 témoignages d’artistes comme Laurent Garnier, Vitalic, Laidback Luke, Joris Delacroix, Mosimann ou Benny Benassi. Engagé, Joachim Garraud reverse 100 % des bénéfices à l’association A.R.T.u.R., dédiée à la recherche contre le cancer du rein, en hommage à son ami et collaborateur Fred Rister.

Deux versions sont disponibles : le livre à 89,99 € ; l’édition collector (Bundle) à 129,99 €.

En vente sur SONO Mag : https://sonomag.fr/produit/i-love-my-dj-life-fmue/