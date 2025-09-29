Furion FX402 Bar est une barre LEDs motorisée innovante qui enrichit la série Furion. Équipée de dix modules RVBB de 60 W à zoom et tilt indépendants, elle permet des effets dynamiques, des faisceaux précis et des vagues lumineuses. Chaque tête intègre 12 pixels strobe (blanc chaud/froid), son boîtier IP65 en magnésium et aluminium la rend robuste et légère. Compatible DMX, Art-Net et sACN, elle propose jusqu’à 255 canaux de contrôle. Grâce à son système d’alignement bord à bord, elle s’intègre parfaitement sur scène, en studio ou en installation fixe. « Le FX402 Bar ouvre de nouvelles possibilités créatives et visuelles pour les concepteurs lumière », déclare Peter Buckx, chef de produit.