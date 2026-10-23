DAS Audio propose l’Integral-MA12K4, un amplificateur DSP au format rack 2U, destiné au live et aux installations fixes. Il délivre 4 × 4 000 W sous 2,7 Ω. Son DSP Sharc à 96 kHz intègre filtres FIR, égaliseur, crossover, délais, limiteurs RMS et crête et fonctions de protection du système. La connectique comprend quatre entrées analogiques, quatre AES3 et une interface Dante 4 × 4. Le logiciel Alma assure contrôle, configuration et supervision, avec prise en charge d’OSC pour l’intégration à des systèmes tiers. La gestion automatique des priorités et la commutation de secours entre sources Dante, AES3 et analogiques sont intégrées. Huit GPIO programmables et un écran tactile couleur de 3,5’’ permettent l’intégration et la surveillance du système en temps réel.