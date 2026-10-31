JBL renouvelle sa gamme de monitoring avec la 3 Series MKIII. Elle comprend les moniteurs actifs 305P MKIII et 308P MKIII, équipés respectivement de woofers de 13 et 20 cm, ainsi que le caisson actif 310S MKIII de 25 cm. Cette génération adopte une nouvelle conception acoustique avec tweeter, woofer et guide d’ondes revus, ainsi qu’un évent bass-reflex frontal. L’électronique repose sur une amplification Classe D, une conversion à 192 kHz et un DSP proposant jusqu’à 81 préréglages de correction. Les 305P et 308P atteignent respectivement 110 et 114 dB SPL maximum, tandis que le 310S atteint 117 dB SPL et descend jusqu’à 26 Hz.