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Klotz CP7ERER1P

29 Juil 2026 | News Divers

410 sonomag news klotz CP7ERER1P

Ce câble patch CAT7 est à la fois très flexible et extrêmement robuste. Équipé du connecteur Neutrik etherCON Top IP65 CAT6A RJ45, le CP7ERER1P peut être configuré de manière flexible pour des connexions RJ45 standard ou etherCON, simplement en rétractant le boîtier etherCON. Le CP7ERER1P prend en charge la transmission de signaux analogiques et numériques jusqu’à 600 MHz et est conforme à la catégorie 7 selon la norme ISO/IEC 61156-6. Il est compatible avec des débits jusqu’à 10 Gbit/s et les applications des classes D, E, EA et F – notamment 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T, Token Ring, FDDI, ISDN, ATM, ainsi que les réseaux d’éclairage et audio tels que Dante ou AVB Milan et les systèmes de contrôle DMX.

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