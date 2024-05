Ray est un microphone doté de la technologie Aura de Lewitt, basée sur des capteurs, adaptant niveaux et audio en fonction de la distance qui vous sépare du microphone. La fonction Mute by Distance permet de définir une distance spécifique à laquelle l’appareil coupera ou rétablira automatiquement votre signal. La capsule 1’’ à condensateur, dont la surface est pulvérisée à l’or fin, est dotée d’une directivité cardioïde. Le bruit propre est de 8 dB(A) et la capacité de gérer des niveaux de pression acoustique va jusqu’à 131 dB SPL. Ray bénéficie d’un signal analogique et d’un connecteur XLR trois broches plaqué or. Les fonctions s’appuient sur l’alimentation fantôme 48 V provenant de votre interface audio ou de votre préamplificateur.