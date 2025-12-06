Lone Audio présente deux enceintes actives deux voies bass-reflex, les modèles LA-212A et LA-215A. Elles intègrent respectivement un haut-parleur de 12’’ et 15’’ en aluminium et un moteur à compression titanium de 2,5’’ à 3’’. La puissance atteint 280 W RMS sous 8 Ω pour la 212A et 560 W RMS sous 8 Ω pour la 215A. La bande passante s’étend de 45 à 18 000 Hz, avec une pression acoustique de 94 dB/1 W/1 m. Le coffret en ABS thermo-moulé et la grille métallique assurent robustesse et protection. Chaque enceinte dispose d’une poignée latérale, d’un montage sur pied ou mural. Un lecteur USB, SD et Bluetooth est intégré pour la lecture directe de contenus audio. La marque Lone Audio est développée et distribuée en France par Rondson.