Le fabricant américain annonce le lancement de l’application ETC Library qui simplifie l’accès à la documentation de ses produits. À travers cet outil, les utilisateurs pourront visualiser et partager des fiches techniques, des brochures et d’autres documentations pour tous les produits ETC. L’application ETC Library remplace l’ancienne application Product Portfolio et est hébergée sur une toute nouvelle plate-forme.

La vitesse de navigation et la fonctionnalité de recherche sont améliorées, avec la possibilité de trouver des documents en entrant simplement la référence du produit. La plateforme d’hébergement des fichiers basée sur le cloud économise également de l’espace de stockage pour les utilisateurs, leur permettant de télécharger uniquement les fichiers dont ils ont besoin. Aussi, la nouvelle application permet de créer une collection de documents et de les partager par e-mail, SMS, etc.

L’application ETC Library est d’ores et déjà disponible et rassemble toutes les fiches techniques et brochures des produits ETC, avec l’ambition d’étoffer encore la documentation disponible et les options de langues. Les utilisateurs qui avaient précédemment téléchargé ETC Product Portfolio sur leur ordinateur devront télécharger le nouveau logiciel ETC Library pour obtenir les nouveaux documents. Pour ceux qui disposaient de l’application Product Portfolio sur des appareils mobiles devront simplement mettre à jour l’application.

Pour télécharger l’ETC Library App, rendez-vous sur www.etcconnect.com/library

Plus d’applications ETC sur www.etcconnect.com/Apps ■