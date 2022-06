Cameo illumine le 70e anniversaire de la Reine à Buckingham Palace

Avec plus de 16 000 fêtes de rue, de petite et grande envergure, les habitants du Royaume-Uni ont célébré la 70e année de règne de la reine Elizabeth II lors du premier week-end de juin. Ce jour-là, 22 000 spectateurs étaient réunis devant trois grandes scènes face à Buckingham Palace à Londres. De nombreux artistes tels que Queen & Adam Lambert, Rod Stewart, Alicia Keys, Ed Sheeran et d’autres ont ravi la foule, tandis que 13,4 millions d’autres ont suivi le méga-événement de la BBC en direct à la télévision. Pour l’éclairage des scènes principales de Buckingham Palace ainsi que de la sculpture arborée conçue par le Studio Heatherwick, baptisée « Tree of Trees », la société Version 2 Lights a livré plus de 600 projecteurs Cameo, dont plus de 60 exemplaires du dernier modèle d’extérieur hybride et polyvalent OTOS H5.