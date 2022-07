Cathédrale Notre-Dame de Laon : plein feu avec le Robe Forte￼

Après le château de Vincennes, le phare des Baleines de l’île de Ré, l’abbaye du Mont-SaintMichel, le château de Pierrefonds ou encore les Jardins du Palais-Royal, le DJ/Producteur, Michaël Canitrot, initiateur du projet Monumental Tour a proposé un nouveau spectacle à la Cathédrale Notre-Dame de Laon.

L’occasion de mettre en lumière et en musique ce monument du 12è siècle. Devant l’imposante façade de 56 m de hauteur, Michael Canitrot a présenté un set musical accompagné d’un show lumière et d’un mapping géant créés sur-mesure par le collectif d’architectes et designers AV-Extended.

L’éclairagiste et concepteur-lumière Mikael Trochu a entièrement conçu et mis en œuvre le show lumière avec un kit composé de plus de 56 projecteurs motorisés Robe lighting, fournis par la société BDL Event Group et positionnés de part et d’autre de la cathédrale, du pied jusqu’au sommet de l’édifice, utilisés pour permettre de créer des effets et parer de lumière les différents étages de la cathédrale y compris les deux tours principales de la façade qui surplombent la vieille ville.