CHAUVET Professional Série Maverick Storm￼

CHAUVET Professional présente sa dernière génération de lyres asservies IP65 : Maverick Storm 2 BeamWash, Maverick Storm 4 Profile et Maverick Storm 2 Profile.

Le Maverick Storm 2 BeamWash est le premier projecteur de la famille à voir le jour, conçu pour une utilisation en grands stades et amphithéâtres.

« Notre entreprise a tenu à appuyer son engagement pour des solutions IP65 qui se font remarquer au-delà du fait qu’elles soient pensées pour l’extérieur. C’est tout l’esprit du développement de la série Maverick Storm », dit Albert Chauvet, PDG de Chauvet. « Avec son incroyable légèreté, nous avons tenu à pousser toutes les caractéristiques de cette machine pour tirer le meilleur parti d’un projecteur de cette catégorie en y ajoutant plus de polyvalence. »

En plus de son flux lumineux de près de 10 000 lumens, ce projecteur intègre 19 LED 50-watt RGBW dans son centre et un anneau extérieur composé de LEDs RGB 0,2 watts ; il offre tout un panel de fonctions dans une conception robuste pour un poids de moins de 24 kg.

Le Maverick Storm 2 BeamWash, offre un haut rendement et un zoom qui atteint les 3,6° pour des faisceaux serrés et aériens, et pour les situations qui nécessitent un wash important, le zoom peut aller jusqu’à 53,4°.

Pour venir renforcer sa polyvalence, ce projecteur dispose d’un anneau matriçable en 12 zones de LEDs RGB, offrant ainsi un contrôle indépendant de chaque pixel. Cette couronne extérieure, placée derrière un filtre, rend plus facile l’intégration de ce projecteur dans les conceptions lumière. Des macros LEDs intégrées pour le premier plan et l’arrière-plan ouvrent les champs de la création vers les plus beaux effets.

Enfin, le Maverick Storm 2 BeamWash se distingue par ses fondus tout en douceur, le résultat de sa courbe de dimmer 16-bit. Avec une rapidité de pan et de tilt, le blanc calibré 7 500k sest électionnable par l’utilisateur. Il s’utilise avec ses profils DMX du plus simple au plus complexe.

« L’équipe a travaillé assidûment sur ce projecteur », dit Albert Chauvet. « Nous croyons en l’avenir des projecteurs classés IP65, et avec le Maverick Storm 2 BeamWash nous faisons un pas de plus dans cette direction. » ■