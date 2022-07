Clay Paky Volero Batten Aqua￼

Première barre de la gamme VOLERO, VOLERO BATTEN AQUA est un projecteur dédié à une utilisation en extérieur. Ce projecteur est doté de 10 LEDs Osram RGBB de 60W, d’une puissance lumineuse supérieure à la plupart des barres de LEDs du marché. Chaque LED adopte des lentilles de 80x80mm, qui optimisent leur efficacité et leur résolution. Volero Batten Aqua permet un contrôle séparé du zoom en deux groupes de cinq lentilles adjacentes, créant un mouvement dynamique du faisceau. Il propose également la gestion avancée des couches, avec laquelle l’opérateur peut choisir d’utiliser simultanément différents niveaux d’effets. Avec son indice de protection IP66, son contrôle DMX sans fil en option, une grande quantité d’effets et de macros intégrées, il est idéal pour le touring, l’événementiel, la télévision et l’installation.