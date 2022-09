Claypaky au Plasa 2022￼

Sur place, les visiteurs ont pu voir le Volero Batten Aqua, une barre LED IP66 haute performance ; le Tambora Linear, une barre de LEDs statiques pensée pour le pixel mapping ; le Tambora Flash, un luminaire hybride IP66 qui peut agir simultanément comme stroboscope, wash et blinder, spécialement conçu avec une approche modulaire pour une utilisation linéaire ; le Sinfonya Profile 600, un projecteur à LEDs, à faible bruit, exclusivement conçu pour les applications de théâtre ; l’asservi multifonction Sharpy X Frame qui intègre dans un appareil léger et compact un système d’obturateur plan à quatre focales ; la série Arolla qui comprend les Arolla Profile MP et Arolla Spot MP ; et enfin le CloudIO qui ouvre tout un monde d’informations, de diagnostics et d’assistance à distance.