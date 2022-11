CLAYPAKY AUX JTSE 2022

Retrouvez aux JTSE les produits ClayPaky aux côtés de DIMATEC, le distributeur exclusif en France, stands 95-116 (Dock Pullman) et boîtes noires 5-6 (Dock Eiffel). Découvrez la VOLERO WAVE une barre LED aux caractéristiques originales et innovantes, composée d’un système de 8 modules indépendants – Les XTYLOS, une famille d’asservis à source laser – Le SYNFONYA PROFILE 600 – Le projecteur multifonction SHARPY X FRAME – La barre LED IP66 VOLERO BATTEN AQUA – la TAMBORA LINEAR, une barre LED hybride modulaire – Ou encore le TAMBORA FLASH , un appareil hybride qui peut agir à la fois comme un stroboscope, un wash et un blinder.

