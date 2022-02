Claypaky Sinfonya Profile 600￼

Claypaky a conçu un nouveau système optique propriétaire qui offre une efficacité et une précision ultra-élevées. En améliorant les performances, le rapport de zoom est passé à 1:12, ce qui nous donne un véritable potentiel d’angle de faisceau de 5° à 60°. Cette fonctionnalité permet une plus grande flexibilité d’utilisation dans les grands théâtres ainsi que les petits, où la faible hauteur peut être un problème. Sinfonya peut être utilisé dans une grande variété de lieux sans perte de performance dans le faisceau pour le blanc ou les couleurs. Le nouveau firmware sophistiqué Claypaky donne un contrôle précis sur le faisceau dans notre moteur multicolore. Cela fournit des couleurs vives et riches optimisées pour la scène ou la télévision avec des niveaux CRI élevés.

En utilisant la nouvelle fonction de calibrage en conjonction avec le logiciel Claypaky CloudIO, il est possible de facilement aligner n’importe quel appareil sur scène pour une performance aux mêmes niveaux de puissance lumineuse et de température de couleur. Les luminaires d’anciennes générations peuvent voir leur couleur échantillonnée et mesurée avant d’être importée à l’aide de “l’option de filtre numérique” et répliquée dans Sinfonya afin qu’ils correspondent tous parfaitement pour donner une cohérence inégalée sur scène. ■