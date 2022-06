Claypaky TAMBORA LINEAR : barre de LED hybride polyvalente

Après le succès de sa gamme de barres LED introduite l’année dernière, Claypaky a élargi la famille Tambora et présente TAMBORA LINEAR, une gamme de barres de LEDs statiques pensées pour le pixel mapping.

Ce sont des barres hybrides, qui intègrent deux effets complémentaires. Le premier est composé de 400 pixels RVB, qui offrent une lumière de fond très similaire à un mur de LEDs haute définition. Cette matrice de LED peut être contrôlée par blocs de 16 LED en 25 groupes pour fournir des effets animés.

Le deuxième effet est créé par une ligne centrale de 200 LED blanches pour un effet stroboscopique éblouissant, capable de reproduire le comportement des stroboscopiques les plus célèbres du marché. Cet effet peut également être contrôlé à travers 25 zones différentes.

Tout le contenu graphique peut être géré via une gestion de calques, une fonctionnalité exclusive des barres LED Claypaky, avec laquelle vous pouvez choisir d’utiliser simultanément différents niveaux d’effets, laissant libre cours à votre créativité.

Tambora Linear 100 dispose d’un grand nombre d’effets intégrés, il peut donc être utilisé non seulement en mode avancé, mais aussi en mode simple lorsque l’installation nécessite une solution rapide.

On peut connecter mécaniquement plusieurs unités, puis les utiliser comme un seul appareil à partir de la console. Pour une plus grande modularité de composition, nous proposons également TAMBORA LINEAR 60, un modèle compact.

Claypaky propose également une gamme de d’accessoires faciles à utiliser. Un effet Frost et un filtre « densité neutre », particulièrement utile pour les applications télévisuelles, améliore les performances à la caméra.

Tambora Linear est à la fois élégant et léger et est très mince, afin de mieux s’adapter à de nombreuses applications, des studios de télévision aux tournées, où les besoins en pixel mapping sont de plus en plus importants.

Caractéristiques principales:

Source de lumière : LED RVB et une ligne de stroboscope blanc

– 400 LED RVB 3 en 1, 16 LEDs dans chaque zone, 25 zones au total

– 200 LED blanches, 8 LEDs par zone, 25 zones au total

Gestion avancée des calques (couleur d’arrière-plan | Effet interne | Pixel Mapping)

CTO virtuel 2500-8000K

Ouverture 120°

Accessoires : Filtre Frost 20° | 30° | Filtre à densité neutre

Entièrement compatible avec CloudIO ■