Monumental Tour 2021 – RDV dimanche 19 décembre

Après l’évènement qui s’est tenu à l’abbaye du Mont-Saint-Michel, le DJ/Producteur Michael Canitrot propose une édition du Monumental Tour au château de Pierrefonds !

Le Centre des monuments nationaux accueillera Michael Canitrot pour l’enregistrement d’un spectacle « son et lumière » qui sera diffusé le 19 décembre prochain, à 21h sur les réseaux sociaux.

Sur l’imposante façade du monument, Michael présentera un set musical accompagné d’un show lumière et d’un mapping géant créé sur mesure par le collectif d’architectes et designers AV-Extended.

Pour la prochaine et dernière date de la tournée Monumental Tour 2021, le concepteur lumière et éclairagiste indépendant Mikael Trochu a été mandaté par l’équipe technique du projet, composée entre autres de Martin Javouret et Adrien Demengel.

Sur ce projet, le concepteur lumière et éclairagiste indépendant Mikael Trochu a été mandaté pour concevoir un design avec près de 100 projecteurs motorisés Robe Lighting, utilisés pour la mise en lumière du château. Le kit qui comprend du MegaPointe, FORTE, ESPRITE, miniPointe, Spiider et Tetra2, a été fourni et acheminé puis installé sur site par la société de prestation MDL Event, dirigée par les associés Sébastien Dendele et Sébastien Barry. « Le Monumental Tour est l’aboutissement d’un long travail collaboratif avec Robe. Aujourd’hui, c’est une chance de pouvoir apporter notre expérience technique et d’être acteur de ce beau projet qui n’a pas fini de nous surprendre… ! » conclut Sébastien Dendele, Président de la société.

L’évènement sera diffusé en ligne sur les pages officielles du Monumental Tour, de Michael Canitrot, de RIFFX, du Centre des monuments nationaux, du château de Pierrefonds et du fabricant de projecteur ROBE lighting France.

Une expérience qui se veut autant musicale que visuelle et qui invite tous les publics à découvrir le patrimoine sous un angle nouveau. ■