Cameo série FLAT PRO G2

Cameo élargit le spectre d’applications des projecteurs PAR d’extérieur à LED certifiés IP65.

Avec ses LED de 10 W, la gamme FLAT PRO G2 couvre l’ensemble du spectre des couleurs RVBBA pour produire des couleurs chaudes, saturées et pastel. Grâce à la fréquence réglable du signal PWM (de 650 Hz à 25 kHz) – avec puce de calibrage LED intégrée – plus besoin de se soucier du scintillement des LED pendant la gradation. Les projecteurs sont parachevés par la fonction brevetée EZChase (DMX Delay) qui permet de créer des effets de chenillard sans commande externe. Une attention particulière a été portée sur la conception. La poignée est intégrée au boîtier métallique, l’écran OLED est doté de touches tactiles, le refroidissement de fait par convection amélioré et les options de branchement sur les entrées et sorties sont compatibles Neutrik True et sur les embases DMX à 3 broches IP65. Les projecteurs peuvent être équipés en option d’un pivot TV rabattable de 16 mm basé sur la technologie brevetée SPIN16 de Cameo. Disponible en plusieurs versions, ils conviendront pour des utilisations en façade d’un bâtiment, d’une source d’éclairage silencieuse au théâtre ou d’une lumière d’effet pour des spectacles live. ■