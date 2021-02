VAUX-LE-VICOMTE HABILLÉ PAR BS TECHNOLOGY

Situé à 50 km de Paris, le château de Vaux-le-Vicomte accueille depuis quinze ans un spectacle de Noël. L’événement offre à ses visiteurs un mapping vidéo en projection sur la façade du château. BS Technology a fait appel à quatre projecteurs M-Vision Laser 21000 WU empilés par paires : deux installés sur la tranche afin de couvrir le centre du bâtiment, de forme arrondie, les deux autres couvrant les sections latérales de l’édifice. Affichant 21 000 lumens et un rapport de contraste de 10 000:1, le projecteur laser-phosphore sans lampe utilise la technologie Colorboost+Red Laser, qui offre les couleurs les plus réalistes et les plus saturées à des niveaux de luminance autrefois inatteignables. ■