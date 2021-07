LUMIÈRES GITANES

The Gipsy Band est un groupe de musiciens gitans originaires de Rouen. Très populaires dans la région normande, ils se produisent sur de nombreuses scènes en France et à l’étranger et s’apprêtent à sortir leur troisième album. Afin d’anticiper la reprise de l’activité scénique, le groupe fait appel à la société Elecson du groupe EnScène pour la production de son spectacle. Pour cela, un show lumière a été conçu principalement autour d’un kit Starway, polyvalent pouvant s’adapter à tout type de salle. Il comprend neuf projecteurs automatiques Dino, huit Servo Color 4K, quatre Maxi Vega et 12 Callisto. ■