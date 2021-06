Le Robert Juliat SpotMe en installation permanente

Le Théâtre Municipal de Brno (Městské divadlo Brno, République Tchèque), doté d’une salle de 680 places, est un lieu spécialisé dans le répertoire dramatique et les comédies musicales. Le directeur technique, David Kachlíř, a choisi d’ajouter le SpotMe de Robert Juliat à l’inventaire de ses équipements lumière, parmi lesquels se trouvent déjà trois poursuites Ginger, des rampes bain de pieds couleurs Dalis 864 et des découpes séries 600SX et 700SX. SpotMe a été fourni par la société Prolight s.r.o. Le SpotMe est un dispositif capable de produire des informations de suivi 3D en temps réel sans émetteurs ni caméras. Il utilise le retour d’informations de capteurs montés sur le trépied et la fourche de la poursuite, et donc le travail et l’expérience du poursuiteur pour coordonner l’ensemble des projecteurs asservis avec le mouvement initié par la poursuite. ■