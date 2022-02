Subs et sensor dans le même câble

Sommercable SC-Elephant Robust DMX est un câble mixte de transmission de l’énergie et des données, pour le raccordement de haut-parleurs et caissons de graves. La technologie Sensor Control Subwoofer permet un nouveau pas vers le fonctionnement optimisé de haut-parleurs. Ce câble sur mesure est pertinent, spécialement en location et pour les événements live. Ce câble propose un diamètre total de 19,5 mm. Il intègre quatre conducteurs de 4 mm² et un câble DMX complet, isolé et blindé par paire, avec une section du fil de 2 x 2 x 0,22 mm². C’est ce câble de contrôle 110 ohms qui permet de surveiller par capteur les systèmes de caissons de graves. ■