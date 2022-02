Univers immersif

Pour sa 67e édition, le gala de l’INSA a rassemblé plus de 2 000 élèves, diplômés et invités au Zénith de Strasbourg, sous le thème des vingt-mille lieues sous les mers. Sonlight Evenement a mobilisé des équipements Starway avec pour la scène un écran LED de 6m par 4m en StarMedia 3.8, 12 projecteurs automatiques Servo BWS 20R, 8 PCKolor DW pour la face, et pour le dîner de gala, 30 BoxKolorUHD et 20 MiniKolor HD. ■