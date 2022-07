Jet Wash Prolights

La marque italienne a mis à jour sa famille Jet avec le Wash 7 et le Wash 19. Ces luminaires LED avec sources OSRAM RVBB de 20 W sont compacts et rapides. Le Wash 7 dispose de sept sources et le Wash19 de… dix-neuf. Leur zoom va du beam à 4º jusqu’au wash à 56º. Les Jet Wash présentent des similitudes avec les Astra, mais avec moins de fonctionnalités pour les rendre plus abordables. ■