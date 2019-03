ROBE ET ANOLIS PRESENTS À L’ISE 2019

Robe Lighting a présenté ses derniers projecteurs asservis et à LED, avec sa marque sœur architecturale Anolis. Le profil T1 était mis en valeur, tout comme le RoboSpot fonctionnant avec le BMFL FollowSpot, le projecteur wash à LED Tarrantula, le très populaire MegaPointe, le iParFect classé IP65, le LEDBeam150 et le CycBar 15. Ces projecteurs ont été choisis pour leur capacité dans des installations fixes et d’intégration. Anolis a utilisé l’ISE comme vitrine de l’éclairage architectural, pour le lancement de son projecteur LED wash à faisceau serré, le Divine 72. Robe Lighting a également mis en lumière ses projecteurs Ambiane RVBB et

ArcSource Inground 24 MC Integral. ■