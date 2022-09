Pupitre Obsidian NX1 + extension NX P + clavier NX K

Le pupitre NX1 d’Obsidian est une console d’éclairage portable complète destinée à la plateforme Onyx. L’extension NX P, ainsi qu’une petite surface de contrôle alimentée par USB, la NX K, constituent deux compagnons idéaux de la NX1, qui dispose d’un écran tactile multipoint HD haute luminosité de 10,1» plus une sortie HDMI pour un écran tactile externe. Elle inclut quatre encodeurs assignables, dix faders motorisés avec quatre boutons assignables, et une section Master Go dédiée. Avec quatre ports DMX, un réseau Gigabit pour jusqu’à huit univers d’Art-Net, sACN plus le protocole Onyx X-Net, le NX 1 dispose d’une connectivité et d’une puissance idéales pour une grande variété d’applications. ■