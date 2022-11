Chauvet professional aux JTSE

Les 22 et 23 novembre prochains, CHAUVET Professional sera aux Journées Techniques du Spectacle et de l’Événement aux Docks de Paris. Pour cette édition 2022, la marque CHAUVET Professional vous attend sur le stand #85 Dock Pullman et sur la Boîte Noire #14 Dock Eiffel.

En tête d’affiche, le Maverick Storm 2 Beam Wash, un projecteur qui permet de créer des effets aériens avec des faisceaux serrés et de larges washs, entièrement matriçable, léger et puissant (flux de sortie 10.000 lumens).

Toujours dans la famille Maverick Storm, deux nouveautés – Storm 2 Profile et Storm 4 Profile – viennent ajouter des projecteurs spot à couteaux aux solutions IP65 proposées par CHAUVET Professional. Ils disposent respectivement d’une LED CW 580 W et 1250W.

Vous pourrez aussi découvrir la découpe Ovation Rêve E-3 IP. Elle reprend toutes les caractéristiques de la version précédente : LED multispectrale, CRI élevé, puissance lumineuse, le tout protégé par une enveloppe en alliage aluminium et magnésium robuste et étanche.

CHAUVET Professional propose aussi deux nouveaux projecteurs asservis IP65 dans la gamme Rogue Outcast ! Le Rogue Outcast 1L Beam,un asservi léger et brillant qui émet un faisceau lumineux pour fendre les airs. Et désormais, le Rogue R2X Wash se décline en version IP65 avec le Rogue Outcast 2X Wash avec un poids identique.

www.chauvetprofessional.fr ■