Dans la famille Orkis, voici les découpes LED six couleurs avec deux optiques amovibles 22-50° et 12-30°. Elles proposent jusqu’à six couteaux en rotation infinie, une cassette pour gobo, iris ou frost, le contrôle via DMX, Art-Net, sACN, RDM, un CTO, un mode halogène pour un changement de température de couleur à la gradation, avec cinq modes selon la lampe simulée, une gradation très douce et un IRC garanti de 97 à 99 entre 2 500 K et 8 000 K. ■