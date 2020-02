Unilumin à l’ISE

Le fabricant d’écran annonce UMini, une gamme haute densité, économe en énergie mais généreuse en couleurs, robuste (IP54) et capable d’un contraste important, des caractéristiques possibles par l’utilisation de la technologie Mini-LED. Les références sont disponibles en 4K et 8K. Un système optique doux associé aux sources assure un confort total, indépendamment de l’angle de vision, qui s’étend à 180° à l’horizontal et quasiment autant à la verticale. Les applications sont multiples, de l’affichage aux centres de recherche, de la médecine aux salles de contrôle, des plateaux TV aux salles de conférence ■