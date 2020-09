Starway fête ses 40 ans

A défaut de pouvoir fêter normalement leur anniversaire, et face aux difficultés que vous rencontrez et de rassemblement, Starway a décidé de redistribuer le budget alloué à leur événement, en baissant de 40% le prix public de 40 produits pendant 40 jours, du 30 septembre au 24 novembre 2020.

Vous pourrez accéder à la liste des produits via le lien suivant :

https://40ans.star-way.com/ ■