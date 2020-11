Conférence – Design lumière, vidéo et scénographie / Angèle Brol Tour – Mercredi 25 novembre à 14h00

A l’occasion des JTSE Online, retrouvez en streaming dans l’espace SONO Mag la conférence

Design lumière, vidéo et scénographie / Angèle Brol Tour

Plus en détails :

L’artiste belge Angèle est passée en quelques mois de l’intimité de bars à des salles de plusieurs milliers de personnes. Pour s’adapter à cette mue permanente, Philippe Mathieu a conçu un design scénographique en véritable exosquelette, articulé autour des deux yeux qui constituent la signature visuelle de la scène. Entre lumière, vidéo, pixel mapping et scénographie, échanges avec le designer et Philippe Monlong, l’ingénieur qui l’a accompagné avec son équipe dans la concrétisation technique des éléments.

Durée : 1 heure

Intervenants :

Éric Moutot, modérateur (voir le profil)

Philippe Monlong, directeur technique – S Group (voir le profil)

Philippe Mathieu, concepteur lumière/scénographe (voir le profil)

Pour accéder à la conférence en streaming, cliquez sur lien.

Rendez-vous aujourd’hui à 14 heures !

L’ensemble des conférences des JTSE Online sera rediffusée en replay sur leur site dès le 30 novembre. ■