Des découpes Robe T11 à l’Opéra de Paris

Dans le cadre du renouvellement de son parc de découpes, l’Opéra National de Paris a nouvelle fois fait confiance au fabricant tchèque Robe Lighting. En effet, ce ne sont pas moins de 300 découpes T11 Profile et T11 PC qui s’apprêtent à rejoindre les 200 automatiques T1 et T2 Profile déjà en place à l’Opéra National de Paris. L’ensemble du matériel a été fourni par la société Alterlite (94 – L’Haÿ-les-Roses). Au même titre que les automatiques, ces découpes seront réparties entres les salles du Palais Garnier et l’Opéra Bastille.

Jacques Giovanangeli et Nicolas Beaud de l’Opéra de Paris ont livré les différents arguments qui les ont convaincus dans le choix de ces découpes.

Jacques Giovanangeli, (Chef de service Lumière au Palais Garnier) : « Dans le cadre du plan de modernisation des équipements scéniques du Palais Garnier, nous avons fait le choix de nous doter de la découpe T11 de chez Robe qui réunit tous les critères de qualité et de performance que nous nous étions fixés. Le flux lumineux et la colorimétrie répondent principalement à nos exigences et nous notons le blocage des couteaux qui permet, lors du déplacement des « booms », que ceux-ci ne se dérèglent pas. »

Nicolas Beaud, (Chef de Service Lumière à l’Opéra Bastille) : « Dans le cadre du plan de modernisation et du passage à la LED des projecteurs scéniques de l’Opéra National de Paris Bastille, nous avons fait le choix de remplacer les projecteurs (découpes et PC halogènes) équipant nos tourelles « danse mobiles » par le projecteur T11 de Robe. La polyvalence permettant d’utiliser un même corps de projecteur en remplaçant la lentille frontale pour obtenir une découpe ou un PC, la qualité de la colorimétrie et le système de couteaux manuels répondaient parfaitement à nos besoins très spécifiques. »

L’équipe Robe Lighting est évidemment très heureuse et remercie l’Opéra National de Paris pour cette marque de confiance renouvelée. ■