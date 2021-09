Eos illumine les nuits de Nemaus

Aux arènes de Nîmes, Pierre Wendels a mis en lumière l’histoire de la ville avec Philippe Roy (Pilou) aux commandes de l’Eos, la console lumière du fabricant ETC, avec l’outil de virtualisation Augment3d.

Après une première édition en 2019 et un report en 2020 à cause de la pandémie, le spectacle “Les nuits de Nemaus“ a été mis en lumière à l’aide de deux modèles de la console Eos fournis par le groupe B Live : un Eos Ti et un Ion Xe 20. Ce show d’envergure s’appuie sur un dispositif qui mélange les images des si vidéo-projecteurs 20 000 lumens aux lumières fournies par la centaine de projecteurs du dispositif, le tout réparti sur 10 univers DMX et traversant un brouillard généré par 10 machines et propulsé par tout autant de turbines dans ce vaste espace.

Sur ce projet, Pierre Wendels s’appuie sur Virginie Martin pour créer les animations vidéos et Philippe Roy alias Pilou pour les lumières.

Le système de virtualisation de la console Eos a permis le positionnement automatique sur un plan 3D de la soixantaine de projecteurs automatiques, en les faisant pointer sur quatre cibles au sol. C’est l’avantage du système FPE (focus position estimation) : en associant quatre repères au sol et quatre palettes de position dans Augment3d, l’Eos calcule la position réelle des sources qui ont toutes des angles particuliers dans les arènes.

Pendant le spectacle, Pilou contrôle l’ensemble des asservis sur l’Eos Ti et se sert des transferts manuels pour s’adapter à la vitesse de déplacement des comédiens, alors que Pierre supervise le bon déroulé, gère les “tops“, intervient en temps réel dans la gestion du brouillard, et gère les projecteurs traditionnels depuis l’interface de la Ion Xe 20. Les deux consoles Eos fonctionnent en redondance, l’Eos Ti opérant tous les calculs pendant que l’Ion Xe 20 sert de backup et peut prendre le relais en cas de soucis.

Eric Leroy, présent ici en tant que technicien B-Live en charge de la mise en place du réseau, a tout fibré avec trois points d’accès pour rendre les consoles Eos mobiles pendant la programmation. Tous les projecteurs communiquent en sACN et le réseau est en étoile, en cas de panne sur un point du réseau.

Pour en savoir plus et découvrir le VLOG du spectacle : https://youtu.be/934Yj7aBSw8

© Photos : Jonathan Grimaux

Équipe technique :

Création lumière et visuels : Pierre Wendels

Réalisation images projetées : Virginie Martin

Opérateur lumière et conseiller technique : Philippe Roy « Pilou »

Poursuiteuse Lancelot 1 SpotMe : Océane Farnoux

Poursuiteuse Lancelot 2 : Alice Nedelec

Stagiaires lumières : Fanny Erdinger & Lucas Stankovic

Direction technique : Yann Guerrero

Moyens techniques : Blive

Techniciens Blive : Noé Baumont & Eric Leroy

Production : CulturEspace

