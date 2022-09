ESL distribue Schnick Schnack Systems

ESL annonce la distribution exclusive de la marque Schnick Schnack Systems pour le territoire français.

Schnick Schnack Systems est un fabricant allemand mondialement reconnu pour la qualité de ses produits et la précision de ses gammes. Ces éléments s’utilisent en intégration, en statique ou en dynamique, pour de l’éclairage ou de la décoration pour les studios TV, le cinéma, l’architectural ou l’événementiel. Un très grand choix de strips, dalles et dots LED ainsi que des systèmes de contrôle intelligents sur-mesure sont proposés afin d’appréhender tous les projets. Cette nouvelle marque vient compléter l’offre de solutions technologiques déjà proposée par ESL. N’hésitez pas à les contacter pour une étude et un chiffrage adaptés à vos besoins. ■