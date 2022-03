ETC Cyberlight LED￼

Matt Stoner, responsable des projecteurs automatiques ETC, a déclaré : « L’industrie de l’éclairage nous demande depuis des années une version LED du Cyberlight. Nous avons saisi l’occasion pour moderniser intégralement le projecteur avec les nouvelles technologies des projecteurs automatiques. En réduisant sa taille, nous avons pour autant équipé le produit d’un ensemble de fonctionnalités beaucoup plus complet, d’une plage de zoom plus large et d’un codeur de position pan-tilt pour un redémarrage sans reset de position du miroir. De plus, le projecteur comprend un moteur LED interchangeable et une conception de la maintenance qui donne la priorité à la longévité et à la précision. »