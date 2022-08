ETC lance le SolaPix 19 XT￼

La famille Solapix reprend le concept des Pixel Wash et l’exploite à son potentiel maximum. Avec une grande variété de looks pour créer différentes ambiances, le SolaPix dispose d’un système LED additif RGBB pour des couleurs saturées puissantes et des blancs réglables, une plage de zoom polyvalente de 4.5° à 60°, un moteur d’effets FleX et le Pixel mapping sur tous les modèles. Matt Stoner, Chef Produits “Projecteurs Automatiques“ chez ETC déclare : « La famille SolaPix permet aux utilisateurs du monde entier de profiter de projecteurs puissants avec une taille et un prix exceptionnel. Désormais, avec le SolaPix 19XT, on peut placer ces projecteurs en extérieur sans se soucier des conditions météorologiques ou environnementales. »