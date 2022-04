ETC lance le Talen High End Systems￼

ETC présente le Talen, un projecteur automatique pour la gamme High End Systems. Le faisceau de ce projecteur provient du système de LEDs à synthèse additive RGBB et d’une grande ouverture frontale, ce qui donne un faisceau étroit de 3°, très puissant en son centre. Avec un Pan Tilt infini, son encombrement minimum lui permet de s’insérer partout et d’être suspendu de nombreuses manières. Les projecteurs peuvent aussi aisément être adressés et configurés via l’application Set Light d’ETC.

Matt Stoner, responsable des projecteurs automatiques, déclare : « c’est exaltant d’ajouter à notre gamme de projecteurs une machine aussi simple et abordable. Le Talen est un parfait complément des systèmes traditionnels pour ajouter du mouvement, mais également pour les plus grandes installations afin d’élargir la gamme de produits à disposition de l’éclairagiste. Avec des fonctionnalités stimulantes comme la lentille TIR produisant un faisceau étroit, la configuration sans fil depuis les mobiles iPhone et Androïd et son articulation lui permettant une rotation complète sans butée, le Talen apporte le petit truc en plus à votre show. »

Pour plus d’informations sur le Talen, rendez-vous sur https://www.etcconnect.com/Talen ■