Événements sportifs internationaux avec Novastar

Novastar a exploité ses produits sur trois coupes du monde consécutives, et les écrans LEDs ont apporté une expérience visuelle diversifiée, et pas seulement sur le terrain. En effet, la marque a également soutenu d’autres lieux où l’événement a été diffusé, comme à l’aéroport de Dubaï, un hôtel à Casablanca au Maroc, un Casino au Liban, ou encore une aire de restauration en Colombie. Novastar est aussi apparu dans de nombreux programmes sportifs tels que les Jeux olympiques, ou la WWE. L’un des projets les plus représentatif reste le stade Tokyo Dome au Japon, ou un écran LED d’une superficie totale de plus de 1000 mètres carrés, est éclairé avec deux contrôleurs H5 équipés et six convertisseurs fibre CVT10-S. ■