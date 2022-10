Hellfest 2022

Cette édition 2022 était aussi l’occasion pour Starway de montrer et tester en conditions réelles son dernier projecteur, le Baracca. Un beam laser IP65 de 260 W pour un angle de 0,8° d’ouverture. Douze unités ont été installées en divers lieux stratégiques du site afin d’animer le ciel du festival, que ce soit via leurs bâtons ou à l’aide des multiples effets volumétriques rendus possibles par leur roue de gobos et les quatre prismes intégrés. On a d’ailleurs beaucoup aimé les prismes qui offrent une vraie présence dans l’espace.

© Stéphane Lavielle