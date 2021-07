La lyre iFX-640 RVBB 6 x 40 watts est équipée de LEDs Osram Ostar pour une puissance de 1 800 lumens. Ses six LED RVBB se contrôlent individuellement, avec la possibilité de générer plusieurs couleurs simultanément. Les quatre courbes d’atténuation permettent de contrôler l’atténuation du projecteur. Elle est dotée d’une lentille frontale birotative qui fonctionne en continu, d’un prisme circulaire avec effet fleur et d’une fonction stroboscope. Grâce à la fonction zoom, le faisceau peut être réglé sur un angle de 5° jusqu’à 36°. Les lames de diffraction motorisées situées à l’avant de l’ouverture de la lyre permettent d’ajuster la netteté du faisceau, pour un contour net ou au contraire diffus. Elle peut être contrôlée via boutons et écran ou par DMX, en mode manuel ou automatique. Un flightcase de deux lyres iFX-640 est disponible. La mousse dure préformée à l’intérieur garantit la protection des appareils et laisse de la place pour les accessoires tels que les câbles et les pinces. Les quatre roues pivotantes avec frein, les accessoires Penn Elcom et le contreplaqué en bouleau de 9 mm du flightcase le rendent résistant au transport. Infinity iFX-640 est à découvrir chez Highlite International. ■