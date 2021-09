IVL Photon par Minuit Une

l’IVL Photon associe un système de réflecteur central amovible, dénommé «moving core » avec un jeu de huit tilts périphériques (deux côtés par tilt : miroir et frost), et cumule trois modes d’utilisations, trois fonctions différentes : immersives (miroir), décoratives (frost) et « creative punch » (moving core). Un contrôle DMX standard offre une multitude de possibilités pour diversifier chacune de ses fonctions : neuf gobos (de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 à 256 faisceaux), le contrôle du dimmer et du RVB pour chacun des huit tilts, et un shutter électronique. Compact, polyvalent et simple d’exploitation, il est conçu principalement pour les salles de petites et moyennes tailles. La lyre est ajustable pour une installation dans n’importe quelle position, sa masse est de 16 kg et sa consommation électrique est de 200 W. Ce luminaire conçu à partir d’une source laser, peut être utilisé sans formation spécifique au laser d’après la norme internationale (IEC 60825-3). ■