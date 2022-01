La BBC passe en 2022 avec la Hog 4

Pour la soirée du réveillon, nos voisins britanniques ont eu droit sur la BBC One à un show musical animé par le musicien Olly Alexander. Le chanteur de Years & Years a organisé une fête du Nouvel An sous les lumières de Gurdip Mahal, avec plus de 40 univers lumière. Pour contrôler le kit de projecteurs, les pupitreurs Ross Williams et Rob Bradley ont choisi deux consoles Hog 4-18 – console de la gamme High End Systems – complétée par deux consoles Full Boar 4 et deux processeurs sur racks HPU, assurant ainsi la régie principale et le backup. ■