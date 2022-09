Les Robe Happy Hours sont de retour avec la présentation du PAINTE et iFORTE￼

Le mercredi 21 septembre 2022, Robe lighting Franve vous convie dans leurs locaux à partir de 18h30, à Villepinte pour le grand retour des Robe Happy Hours et découvrir les dernières nouveautés de la marque : PAINTE et iFORTE.

Au programme de la soirée : food truck et burgers maison, bières fraîches, vins nature, boissons sans alcool… De quoi se délecter pendant les différentes démo produits qui vous seront proposées tout au long de la soirée et notamment la présentation pour la première fois en France du iFORTE, la version IP65 de son prédécesseur, tout juste récompensé d’un Award de l’innovation sur le salon PLASA Show de Londres. Enfin, la team Robe France vous assurera le meilleur des accueils dans la joie et la bonne humeur, le tout en musique avec une diffusion signée Coda Audio. N’attendez plus et rejoignez l’événement en vous inscrivant gratuitement via le lien suivant :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemAsATJnedcEBZEFEn0YEIGn_Fah5eoPiRVryssIE2stI2Hg/viewform

Rendez-vous le 21 septembre au 33 Rue des Vanesses, ZI Paris Nord II, Bât. Euler 93420 Villepinte, à partir de 18h30. En cas de besoin n’hésitez pas à appeler notre standard : 01 48 63 84 81. Nous resterons joignables jusqu’à la fin de l’événement. ■