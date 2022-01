Les studios Mobeon en fos/4 Panel de ETC

A l’été 2021, la populaire chaîne YouTube de Game Theory (15 Millions d’abonnés) voulait produire un événement retransmis en direct afin de collecter des fonds et venir en aide à l’hôpital pour enfants St. Jude. Pour s’assurer du succès de cette opération caritative, les studios Mobeon ont fait appel à Justin Preston qui vu là une occasion pour utiliser et tester les fos/4 Panel d’ETC. L’événement a généré 3,1 millions de dollars recueillis pour l’hôpital. Les projecteurs ont également eu du succès, et les studios Mobeon ont même refait une partie du plateau en fos/4.

L’évènement caritatif était de taille, alors YouTube Originals, Game Theory et l’hôpital pour enfants St. Jude se sont associés aux studios Mobeon basés à Burbank, en banlieue de Los Angeles pour produire un live de qualité professionnelle. C’est Justin Preston de Preston Productions qui a été choisi par les studios pour réaliser la production de cet évènement. Preston Productions s’est fait un nom en intervenant sur des projets de haut vol avec des défis techniques complexes tels que “The Elf on the Shelf’s Magical Holiday Journey”, qui déployait 1000 projecteurs, des déclencheurs à distance et 4 kilomètres de fibre sur plus de 100 univers DMX.

Pour Preston, la caractéristique phare du produit est la matrice Lustr X8. Cette matrice LED, présente dans les fos/4 Panel et fos/4 Fresnel et dont un brevet a été déposé par ETC, est un mélange de huit LED de couleurs vertes, citron vert (lime), bleu, indigo, cyan, ambre, rouge et rouge profond (deep red). La lumière de cette matrice promet des couleurs saturées et un teint de peau nuancé. « Ce qui m’a convaincu, c’est sa capacité à mélanger les couleurs, explique Preston. Le résultat de l’ajout de la Deep Red au mélange de couleurs est impressionnant. »

Le décor principal reproduisait un petit salon pendant qu’une variété de cascades, de jeux et d’activités ont eu lieu dans cinq zones annexes, impliquant d’autres célébrités de YouTube et même un happening avec un robot coiffeur à l’extérieur. Les projecteurs fos/4 ont été utilisés dans les positions de lumière clé (key light), de remplissage (fill light), de fond (background light) et de contrejour (back light). Dans tous les cas, les fos/4 Panels réussissaient leur mission. « Le mélange et le rendu des couleurs de la gamme fos/4 sont sans égal, déclare Preston. La qualité de la lumière du fos/4 était excellente dans toutes les situations. J’ai adoré la douceur de la lumière avec l’objectif standard. » Les lumières l’ont également impressionné avant même qu’il ne les allume, avec leur programmabilité en NFC et leur alimentation intégrée.

« J’aime vraiment le NFC intégré dans les appareils, ajoute Preston. C’est très agréable de pouvoir les programmer sans rien brancher dessus. Si je veux changer l’adresse du projecteur, mon chef électricien peut saisir une nouvelle adresse sur son téléphone pendant qu’il se dirige vers l’échelle. Il approche son téléphone et c’est fait. Maintenant que j’ai utilisé cette fonctionnalité, je ne veux plus m’en passer. J’aime aussi beaucoup l’alimentation intégrée. Je ne perds pas mon temps à chercher une alimentation supplémentaire. »

La collecte de fonds a donc été filmée au studio Mobeon, propriété de Mark Alamares. Le studio se concentre sur cette nouvelle convergence du divertissement entre TV, cinéma, jeux-vidéos et musique. Ce lieu associe des performances en direct avec des décors virtuels, notamment pour les diffusions de compétitions de e-sports. Les émissions qui utilisent aussi la réalité augmentée ou la réalité virtuelle peuvent être diffusées aussi bien sur les chaînes de télévision traditionnelles que sur les plateformes vidéos et les réseaux sociaux. Ancien développeur de jeux lui-même, Alamares a été impressionné par toutes les technologies intégrées au fos/4. « Nous travaillons avec des décors virtuels pour des émissions qui utilisent la Réalité Augmentée, la Réalité Virtuelle, la Réalité Mixte ou encore la réalité Étendue. Mais quelle que soit la réalité dans laquelle vous vous trouvez, c’est avec la lumière que vous sculptez l’espace et que vous créez le show, explique Alamares. Nous avons besoin de quelque chose de polyvalent, flexible, interactif et qui diffuse une lumière de qualité. Nous avons trouvé le fos/4 parfait pour tout cela. »

Alamares a connecté les lumières au moteur de jeu vidéo Unreal Engine et a été bluffé par la façon dont les fos/4 reproduisaient la couleur de l’environnement virtuel dans la réalité du studio en direct, de sorte que tout s’est fusionné de manière transparente dans un spectacle cohérent. Il a donc misé sur plus de fos/4 à installer sur une structure autour d’eux. Ce nouvel espace de studio virtuel est un studio à écran vert avec une structure auto-portée qui embarque 12 petits fos/4 Panels (la version 8 sur 24 pouces), 4 moyens (16 sur 24 pouces), et 4 grands (24 sur 24 pouces), tous avec les dalles LED Lustr X8.

Ils viennent également d’utiliser cette plateforme pour un autre événement de collecte de fonds réussi avec MatPat de Game Theory. Cette fois, la collecte de fonds était pour le Red Nose Day et a nécessité un seul décor virtuel avec trois caméras pour suivre les acteurs en direct. Une console ETC Ion (programmée par Lucas Garriety) contrôlait l’éclairage sous la supervision de Mason Bell en tant que directeur de la photographie. « Les fos/4 cochent toutes les cases, déclare Alamares. Ils sont parfaits pour l’éclairage sur site, mais également parfaitement adaptés à la lumière virtuelle du moteur de jeu. C’est la polyvalence que nous recherchions. J’essaie de créer une expérience technologique révolutionnaire et j’aime la façon dont ETC permet à Mobeon d’améliorer la narration sur tous les supports. » ■